Matias Nani è un giovane difensore centrale (19 anni) che da settembre si allena con la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo è stato portato a Trigoria da Pablo Sabbag, il suo agente (nonché procuratore di Paredes e Lamela). Il Lanus, squadra nella quale è cresciuto il difensore, è in aperto contenzioso con Sabbag, che lo avrebbe portato via da svincolato. "La Roma ci ha inviato una lettera chiedendoci se fosse del Lanus. Abbiamo risposto sì, ordinandole di rimandarlo indietro visto che fa parte del nostro vivaio e abbiamo i diritti. Ma non ci hanno mai risposto, continua ad allenarsi in Italia", le parole dei dirigenti del Lanus sulle pagine del quotidiano Olé. La questione potrebbe risolversi in tribunale, anche se la Roma ritiene di essere estranea a questioni tra l'agente e il ragazzo e di aver fatto arrivare il ragazzo a Trigoria in maniera regolare.