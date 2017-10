"Alisson è forte, all'inizio nella tournée in America non mi sembrava così bravo, però ora partita dopo partita sta giocando sempre meglio". Lukasz Skorupski, portiere della Roma, ha parlato dal ritiro della Nazionale polacca della sua esperienza come vice di Alisson. "In campionato e in Champions League Alisson ha fatto molto bene ma arriverà anche la mia occasione e dovrò sfruttarla".