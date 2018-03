Tra i parametri zero più interessanti della prossima finestra di mercato ci sta Marouane Fellaini. Il centrocampista è pronto a lasciare il Manchester United dopo diversi anni per trasferirsi all’estero. Tra le squadre più interessate c’è da diverse settimane la Roma, ma come riporta il quotidiano belga ‘La Derniere Heure’, negli ultimi giorni si sarebbe inserito con decisione il Monaco. I francesi sembrano in questo momento in testa per la corsa al centrocampista, ma i giallorossi e i turchi del Besiktas non si sono fatti da parte.