E’ stato stoico, Kostas Manolas. Il greco, nonostante stesse zoppicando da diversi minuti, ha inseguito Immobile in copertura durante un contropiede alla Lazio prima di chiedere il cambio al 75′. Per il difensore, però, non c’è niente di grave. Solo crampi, figli anche della intensa prestazione con il Barcellona. Manolas dunque non dovrebbe avere problemi e ci dovrebbe essere per la gara contro il Genoa di mercoledì.