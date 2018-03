Ieri ha saltato l’impegno di Crotone per un affaticamento muscolare, oggi però è partito con Federico Fazio per rispondere alla convocazione del c.t. Sampaoli. Le condizioni di Diego Perotti sono state valutate a Trigoria, escludendo lesioni che non gli avrebbero permesso di andare in nazionale. Confermato il lieve affaticamento muscolare, l’argentino è potuto partire con l’autorizzazione di società e allenatore. I medici della Roma rimarranno in costante contatto con lo staff medico dell’Argentina per valutarne l’evoluzione.