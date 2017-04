Si allontana sempre più il sogno scudetto, così come la possibilità che Luciano Spalletti resti ancora alla Roma. Dopo il pareggio con l’Atalanta il distacco dalla Juve è salito a otto punti, quando alla fine del campionato mancano sei giornate. Ed è salita inevitabilmente anche la quota per la conferma di Spalletti, che aveva esplicitamente dichiarato di voler restare a Roma solo se fosse riuscito a vincere qualcosa. Quando sono state aperte le scommesse sull’allenatore giallorosso per la stagione 2017/2018 (prima dell’eliminazione in Coppa Italia ed Europa League), la conferma di Spalletti era data a 1,70 da Snai. Quota che è salita fino a 3,50 man mano che la Roma ha lasciato per strada gli obiettivi stagionali. Al momento, sul tabellone scommesse, la pista con la quota più bassa è quella che porta a Unai Emery, data a 1,30. Il tecnico spagnolo - in bilico al Psg e vicino al prossimo ds giallorosso Monchi - non è direttamente presente sul tabellone, ma è giocabile sotto la voce “altro”, un gruppo che comprende le alternative inizialmente non elencate in lista e in cui è incluso anche Roberto Mancini, altra pista calda secondo gli ultimi rumours. Si punta a 4,50 su Eusebio Di Francesco, a 5,00 Gian Piero Gasperini, che però nel dopo partita di Roma-Atalanta, ha detto che non sarebbe disponibile ad accettare, sentendosi «terza o quarta scelta» della dirigenza giallorossa.