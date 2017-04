Il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Pescara.



"Abbiamo la possibilità di finire bene, nonostante il calendario del Napoli sia probabilmente un po' più facile, però noi siamo forti come loro - riporta l'Ansa - e abbiamo la possibilità di fare la nostra corsa. A Pescara troveremo diverse insidie, e poi la partita d'andata me la ricordo bene, abbiamo fatto una fatica enorme".



L'allenatore toscano ha poi sottolineato: "A fine campionato, esibiremo la pagella del nostro lavoro. L'obiettivo è non darla vinta a nessuno, a chi ci ha detto che non ce la faremo, che siamo dei mediocri. Siamo concentrati a tenere duro fino in fondo, poi ci si incontra e si traggono le conclusioni. Secondo me questa squadra è stata lineare nel modo di lavorare e nei risultati, per cui dobbiamo finire così, non dobbiamo assolutamente indietreggiare di un centimetro".