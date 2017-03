Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria ottenuta a Palermo: "Non è stata una partita facile, ma abbiamo giocatori che ci possono accompagnare nella maniera giusta verso fine campionato. Dzeko? Ha fatto bene quando è entrato, ha ancora un po' di tossine dell'ultima partita, è fisiologico che oggi non abbiano recuperato. Totti? È un tasto sempre difficile, non dico niente altrimenti viene usato contro di me. Se lei ha visto che non è voluto entrare... Problema alla schiena? Mentre si scaldava ha avvertito un problema, ha detto di sentire qualcosa e ha preferito non entrare. Le intenzioni erano quelle di trovare fra le linee El Shaarawy e Salah, che giocassero contro i loro centrali difensivi ma si poteva fare anche meglio. Paredes? È un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise e c'è ancora da vedere come può esprimersi al meglio, riesce a innescare benissimo qualsiasi azione se ha spazio, ha dei piedi che ce ne sono pochi in giro, nel coprire certe distanze deve migliorare. Grenier? Giocare fra le linee è un po' il suo ruolo, sa i tempi del pressing quando si perde palla. 6 punti in più dell'anno scorso? Noi si spera sempre che la Juventus cali, ma si allontana sempre... Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, loro sono fortissimi, sembrano in difficoltà ma poi tirano fuori l'orgoglio e la forza del club vincente, noi dobbiamo pensare a fare passo dopo passo senza guardare l'obiettivo finale, il passo di oggi ci consente di fare bene quello successivo. Contratto? Se perdo altre due partite mi mandano via. Si è perso 4 partite su 5 e si parla del contratto, ma che modo è? Le cose cambiano velocemente nel calcio, se perdo altre due partite è giusto che venga mandato via, ho fatto un favore a non firmare e loro hanno gradito secondo me, cioè la società. Pallotta l'anno scorso ha mandato via l'allenatore con 3 anni di contratto ed è felice? Bisogna pagare poi eh? Le dichiarazioni del presidente sono giuste, se la deve prendere con me perché io sono il responsabile ed è giusto che dica le cose a me, se tocca me va tutto bene, se tocca i giocatori gli rispondi. È un dispiacere vedere il Palermo così in fondo, siamo stati accolti benissimo, stadio molto bello, pubblico eccezionale che ci ha applaudito. Io presidente? Lo so anche fare!"