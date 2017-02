L'allenatore della Roma, Luciano Spalletti ha dichiarato dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Villarreal: "Abbiamo fatto una buona partita, nonostante un inizio un po' in sordina. Ha fatto la differenza la qualità delle giocate, quelle di Dzeko in primis. E' un ragazzo sensibile, con un carattere particolare che si sente addosso le responsabilità. Sta facendo benissimo e può diventare fortissimo. Spero che questa prestazione ci dia fiducia in Europa, l'importante è giocare il nostro calcio. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma c'è ancora da lavorare. Perdiamo ancora troppi palloni".