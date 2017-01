"Abbiamo fatto numeri importanti nel 2016, adesso dobbiamo essere bravi a partire da quei numeri e a metterci qualcosa sopra. Se riusciremo a migliorare riusciremo a fare qualcosa di importante. Fare meglio dell'anno scorso vuol dire riuscire a vincere qualcosa". Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, parla della Roma che vorrà vedere nel nuovo anno. "Questa squadra me la sono cercata, io credo in questa squadra. Qualcuno ha criticato che non siamo un numero tale da poter sopperire a quei momenti caldi che ci saranno in futuro. Ci sarà un periodo di 20-25 giorni in cui giocheremo ogni 3 giorni. Lì ci vogliono i giocatori, anche numericamente. Ma io penso che se non succede nulla di particolare, riusciremo a sopperire alla mancanza di qualche calciatore che si è infortunato. Se poi qualcuno, come successo per Iturbe, vuole andare a fare un’esperienza diversa, noi bisogna un po’ accontentarlo, però poi ci vengono a mancare. Chi partirà verrà sostituito. In questo momento che può passare qualche situazione corretta potrebbe essere poi da portare a casa per rafforzare numericamente la squadra. Queste unità di cui disponiamo non sono molte".