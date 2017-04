Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Roma Luciano Spalletti dichiara: “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi che si sono comportati da professionisti. Hanno assorbito bene il contraccolpo del derby e siamo venuti a giocare una partita importante. Non era facile, faceva molto caldo qui a Bologna ma la squadra è stata perfetta. Abbiamo fatto molto bene a livello difensivo contro degli attaccanti forti come Di Francesco e Destro che teneva molto a questa gara. Siamo riusciti a gestire bene il vantaggio e abbiamo mantenuto un grande equilibrio. Rudiger e Juan Jesus hanno fatto una grande partita. L’obiettivo resta cercare l’aggancio alla Juve? Noi dobbiamo fare il meglio possibile. Ora avremo delle partite molto difficili, dove dovremo lottare. Bisogna abituarsi ad avere un rendimento di livello costante. Per ora abbiamo fatto ridere. Mancano ancora sette partite determinanti per la classifica. Se riusciremo a fare bene in queste ultime gare l’annata prenderebbe un altro sapore. Se vogliamo trovare dei lati positivi ne possiamo trovare tantissimi in questa stagione ma dovremo fare bene questi ultimi match e poi tireremo le somme. I numeri che abbiamo fatto, paragonandoci con le altre squadre, da quando sono arrivato sono importanti. E’ chiaro che perdere alcune gare cambia qualcosa e noi in questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo continuare a credere che si possa vincere nonostante gli avversari, dobbiamo mantenere sempre la testa lucida sul pezzo”