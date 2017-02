Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Quello che si necessitava in campo, dove se fai prendere un po' di tranquillità agli avversari riescono a creati problemi. Ci siamo messi in difficoltà con il rigore sbagliato, ma poi abbiamo preso la partita e l'abbiamo determinata. Paredes? Non gli ho dato una mano perchè non l'ho fatto giocare tantissimo, lui però si deve convincere di essere da grande squadra anche se il minutaggio non lo agevola. Insulti? Si, ho cercato di agevolare la sua creando la mia disponibilità per il tifoso. Salah? E' un ottimo rientro, ha fatto vedere subito le sue qualità palla al piede. Villarreal? Loro sono una buona squadra, mi aspetto una partita difficile. Nainggolan? E' un centrocampista fortissimo, ce ne sono molti nel nostro campionato. E' un top player, se continua ad essere in questa condizione fisica può darci una mano importante. Si è voluto creare un caso, lui è troppo bravo e buono. Loro vivono una sorta di 'Grande Fratello', ci sono telecamere che li riprendono da per tutto.".