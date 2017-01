Luciano Spalletti, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Samp: "Fare turnover? La partita di domani è da dentro o fuori, non possiamo permetterci esperimenti. Noi abbiamo costruito una rosa più ristretta proprio per avere tutti titolari e per far sentire ogni giocatore importante. A me è capitato di alzare un paio di Coppettine, come le chiamate voi, e quando ti succede ti senti più forte, hai più autostima, ti senti più sicuro. La Roma ha necessità di vincere e non per il gusto della vittoria ma proprio per la sua gente. La Roma deve capitalizzare ogni momento della sua esistenza. Non dobbiamo pensare alla bacheca ma a un movimento continuo. Una vittoria di deve dare la sensazione che puoi vincere anche la successiva. Non siamo nelle condizioni di dire scende in campo chi ha giocato meno, scende in campo chi ci può far vincere".



"Alisson gioca perchè lo merita, può garantirci la stessa sicurezza che ci offre Szczesny. Mario Rui si sta allenando bene, c’è da capire quale è la sua condizione nell’arco di una partita intera. Sarà della gara certamente, vedremo se dall’inizio o entrerà in corsa. Vedremo l’allenamento di oggi, di certo può fare benissimo il ruolo di Emerson".