Luciano Spalletti, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-2 contro il Lione nell'andata degli ottavi di Europa League: "Loro hanno qualità lì davanti, hanno estro e spregiudicatezza. Se hanno il possesso palla trovano le soluzioni per risolvere la partita, ne hanno le qualità. Quando tutto va bene ci si esalta, quando tutto è preciso ci esprimiamo al meglio; quando va tutto di traverso, non siamo dei caratteriali, sono giocatori puliti per quanto riguarda il comportamento":



"Mi aspettavo qualcosa di più dalle nostre qualità sul campo, poi è chiaro che si va a eliminare qualche lacuna che si ha. Se non si riesce a mettere quello che si può fare, diventa difficile. Le ripartenze? Capitate tante occasioni per chiudere le partite, abbiamo avuto più ipotetiche situazioni di loro, poi si sono concluse con un nulla di fatto".



"Ritorno? Partita difficile, loro sono bravi negli spazi aperti. Oggi non ne abbiamo concessi molti. C'era da fare densità a metà campo, perché loro sono bravi a prendere palla tra le linee. Speravo, anche dopo le sostituzioni, di alleggerire la pressione".



"Serve un ritmo più basso? Questo era da fare all'inizio del secondo tempo, però poi si è preso gol in un'attesa di linea difensiva. E' stata una partita dove in alcuni momenti abbiamo gestito, e gestito bene, ma non siamo mai stati cattivi in fase offensiva, occupando la loro trequarti. Non siamo riusciti a stare cortissimi con il centrocampo, ci si allungava troppo. Non abbiamo, comunque, fatto malissimo. Risultato pesante, difficile da ribaltare".



"Le ultime sconfitte? Si ha un po' di gestione massiccia da portare avanti del passato che partiamo e di quello che possiamo, quindi le situazioni si legano. Ci sono delle possibilità per ribaltare. Dobbiamo mettere a posto delle cose, bisogna parlarsi in maniera chiara, più profonda. Bisogna andare a scavare un po' più un profondità".