L'allenatore della Roma Luciano Spalletti ha parlato dopo la vittoria per 4-0 contro la Fiorentina: "La squadra ha avuto la giusta reazione che ha tolto ogni dubbio sul fatto che fossimo in difficoltà: la Roma ha dimostrato di essere presente. Per noi questa era una partita fondamentale, serpeggiava già qualche dubbio e si sa che qui a Roma può essere difficile reagire alle prime problematiche: abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. 14 vittorie all’Olimpico? Noi stiamo facendo un grande campionato così come il Napoli. La Juve lo sta facendo grandissimo. Noi abbiamo l’obbligo di provarci fino in fondo, non dobbiamo entrare in confusione, giocheremo 13 partite in 40 giorni ma nello sport è tutto possibile. Non dovremo farci trovare impreparati se davanti dovessero avere un calo, dobbiamo farci trovare pronti. Come ho convinto Nianggolan a giocare in un’altra posizione? Bisogna sempre trovare una quadratura. Quando a un giocatore chiedi qualche cosa in più gli dai degli stimoli maggiori e poi deve avere la convinzione giusta. Poi se gli chiedi di fare più gol sono più motivati che chiedergli di giocare più dietro. Radja fa spesso le scelte giuste e ha le potenzialità per essere il nostro uomo in più. Rimonta possibile per lo Scudetto? Noi dobbiamo continuare ad applicarci e a lavorare per giocare la prossima partita come questa. La doppietta di Dzeko? Stasera sono tutti nuovamente saliti sul suo carro, poi basta che sbagli un gol e scendono tutti. Stasera il carro è di nhuovo pieno, non devo dirgli niente, c’è già chi gli fa i complimenti. L’hashtag #famostostadio?L’ho già detto in conferenza, il mio pensiero non cambia. Per il rinnovo se ne parlerà a fine stagione? Contano i giocatori per vincere, gli allenatori contano relativamente. Bisognerà fare il contratto a De Rossi, quello a Totti se vorrà che non dipende da quelle che sono le mie scelte ma da quello che fa piacere a lui. Se parliamo di grande squadra è perché abbiamo grandi giocatori in rosa. Stadio nuovo? Offre possibilità importanti"