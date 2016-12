"Qui tutti vogliono vincere, se non ci riesco vado via". Un estratto di un'intervista che deve essere ancora pubblicata ma che fa già rumore. Il "colpo", se così si può dire, di France Football non è poi così a sorpresa. Il concetto espresso da Luciano Spalletti non ha stupito più di tanto la dirigenza romanista, che con il tecnico di Certaldo condivide la linea del "tutti in discussione". Dal suo ritorno nella capitale, l'allenatore non ha mai nascosto il suo desiderio: "Sono qui per finire quello che avevo cominciato". Il messaggio lanciato da Spalletti è un monito anche per i calciatori della Roma: i rinnovi in ballo sono tanti e nessuno, a partire dall'allenatore, può sentirsi al sicuro. Se a dare l'esempio è il tecnico in prima persona, i vari Manolas, Nainggolan, Strootman e Salah non possono certo tirare i remi in barca.

- Tra James Pallotta, patron giallorosso, e Luciano Spalletti, i contatti non sono certo mancati. Più volte il presidente ha ribadito pubblicamente la propria stima per il tecnico richiamato a Trigoria per evitare il naufragio post Garcia, e non erano parole di facciata. Il tutto a prescindere dal futuro societario, con Massara che ha sostituito Walter Sabatini e all'orizzonte quel Monchi che tanto piace dalle parti di Trigoria e che non rappresenta un'alternativa all'attuale ds:i due potrebbero lavorare insieme, sempre ammesso che il matrimonio tra lo spagnolo e la Roma vada in porto.. Il tecnico si prende tempo, proprio per provare a capire se potrà realmente arrivare vincere qualcosa alla fine della stagione, la Roma aspetta... e spera.