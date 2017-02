Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha commentato sul sito del club giallorosso l'esito del sorteggio di Europa League che ha consegnato il Lione negli ottavi di finale: "È un sorteggio difficile, ma siamo felici di accettare questo livello di confronto alto. Queste gare arriveranno in un periodo concentrato di tante sfide di alto livello, per cui ci sarà da stare svegli. Il Lione è una squadra che ha giocatori forti, qualità individuali, tecnica in velocità, non danno mai riferimenti. Lacazette e Tolisso sono giocatori di primo piano come ne abbiamo noi. Dobbiamo essere la Roma. Possiamo competere con chiunque anche nel lungo periodo visto che abbiamo anche ricambi forti. È vero, forse sarebbe stato meglio incontrare altre squadre, ma comunque va sempre fatta una prestazione per vincere e quando incontriamo club inferiori a noi cala anche il nostro rendimento, quindi bene che il livello sia alto".