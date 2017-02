Vittoria col brivido per la Roma sul Cesena in Coppa Italia. A fine partita l'allenatore giallorosso, Luciano Spalletti, ha parlato a Rai Sport: "Sarà derby perchè la Lazio si è qualificata prima di noi facendo una grande partita a Milano per cui è giusto che abbia passato il turno. Il rigore? Cerco di essere più vero possibile. Secondo me è rigore però se me lo danno contro magari mi arrabbio. Quando si va a fare la conta alla Roma i rigori sono stati dati, ma domenica no. Quindi bisogna stare attenti. L'anno scorso ho fatto metà campionato senza avere un rigore. Il primo ci è stato dato contro il Torino. Ci sono delle situazioni che vanno così".



SU TOTTI - "Quando si giocano gare contro avversari così le partite vanno sempre in questo modo. In allenamento il refrain era 'Guardate che hanno fatto fuori due squadre di Serie A'. Il primo tempo, un po' per la loro predisposizione, ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa in avanti. Quando Totti gioca le partite sia in allenamento, sia quando gioca con suo figlio o sia quando si gioca la qualificazione lui cerca sempre il colpo del ko, quella giocata che tutti non vedono. Quando gioca lui il pallone gli va dato. Più palloni gli passano dai piedi riceviamo gli interessi".



SU PEROTTI E SALAH - "Perotti ha sentito il muscolo tirare. Andranno fatti gli accertamenti ma per la prossima partita non ci sarà. Salah secondo me torna stanco sicuramente. Poi è un ragazzo buono, sensibile che vuole bene ai compagni e alla maglia che indossa. Son convinto che la reazione sarà quella giusta. Barriere abbattute allo stadio? Sono fiducioso perchè ho questo senso di libertà e le barriere non sono portatrici di questo dono".