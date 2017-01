Al termine di Roma-Sampdoria di Coppa Italia l'allenatore giallorosso Luciano Spalletti è intervenuto a Rai Sport: "Abbiamo dato seguito a quello fatto in questo periodo. Stiamo abbastanza bene e secondo me oggi non dobbiamo avere molto entusiasmo. La Sampdoria, nel primo tempo, ci ha pressato, ha fatto girare il pallone e ci ha messo in difficoltà".



MARIO RUI - "Mario ha fatto bene e non si è cercato nella maniera giusta. L'ho tolto perchè era un po' stanco, ma ha fatto una buona prestazione".



NAINGGOLAN - "E' il più forte d'Europa? E' una pasta diversa. E' un giocatore forte che sa stare un po' in tutte le posizione del campo. Ha bisogno di questi spazi perchè se lo fai pensare e lo chiudi nel recinto fatica. Se segue il suo istinto ha facilità".



DZEKO - "E' un giocatore fortissimo. Secondo me, per avere la sua struttura e la sua fisicità, essere così sciolto e coordinato nei movimenti è bello da vedere".



CONDIZIONE OK - "Quando ci sono dei risultati è chiaro che si guarisce qualche giorno prima. Con l'entusiasmo le cose sembrano andare nelle direzioni che vorresti. All'inizio però la Samp ha fatto meglio di noi. Se entrava il palo la partita poteva prendere una piega diversa".



IL MOMENTO DECISIVO DELLA STAGIONE - "La squadra sta bene dal punto di vista mentale e fisico. Le sostituzioni entrano bene, si respira una buona aria ma dobbiamo lavorare. Se non dai seguito a quello che è il momento, nel nostro calcio a incepparsi tutto ci vuole un attimo".



SOLIDITA' DIFENSIVA - "Abbiamo recuperato giocatori importanti. Emerson è riuscito a fare quel rodaggio che a un giocatore giovane come lui, Fazio è diventato veramente quello che comanda la linea difensiva. Tutta la squadra funziona. La qualità ce l'abbiamo, abbiamo un ambiente che ti dà dei vantaggi sull'aspetto della produttività. Se tu lavori in maniera seria, l'ambiente di Roma ti dà una mano".