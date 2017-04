Emessi 60 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Roma. La misura che obbliga il Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive è scattata per 60 tifosi giallorossi che il 4 aprile (prima del derby di Coppa Italia con la Lazio) hanno realizzato un corteo non autorizzato.



Nel tragitto, gli ultras hanno causato il blocco del traffico stradale e hanno fatto uso di materiale pericoloso, come petardi e fumogeni che hanno ridotto la visibilità e fatto sbandare alcuni centauri in prossimità dell'Olimpico.



Come riportato da Il Mattino, i provvedimenti, sono altresì comprensivi di multe da 2500 euro, e sono stati resi noti ufficialmente ieri mattina dalla Questura.