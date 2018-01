A Roma tutti contro Pallotta e la squadra. Sul cavalcavia di via Anastasio II sono comparsi due strizioni, che attaccano sia i ragazzi allenati da Eusebio Di Francesco che il presidente giallorosso: "Pallotta infame" rivolto al numero 1 romanista, "Senza palle domenica che famo?" (foto corrieredellosport.com) il messaggio a De Rossi e compagni. Una situazione non facile in quel di Roma, che arriva dopo i rumors di mercato che danno Nainggolan vicino al trasferimento in Cina e l'esigenza di cedere i top player. E' caos vicino al club giallorosso.