La Roma supera grazie alla rete di Dzeko lo Shakhtar e vola ai quarti di Champions League. Kevin Strootman, autore dell'assist del gol-vittoria, ha commentato la gara ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo passato il turno, adesso andiamo ai quarti, è veramente una bella serata. Per me non era una partita per salvare la stagione, ma per fare di più quest'anno. Sappiamo che non possiamo vincere campionato e Coppa Italia, in una gara così puoi sempre dare qualcosa in più. Devi farlo anche contro le piccole, ma con uno st