Kevin Strootman, centrocampista della Roma, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club giallorosso fa il punto del 2016.



Sull'esonero di Garcia: "Con Garcia abbiamo fatto un buon lavoro, ma avevamo bisogno di cambiare".



Sul mercato di gennaio: "Ogni tanto hai bisogno di qualcosa di diverso con un nuovo acquisto nello spogliatoio per poter fare cose che non ti riescono. Gli acquisti di gennaio sono sempre un rischio ma se sono come Stephan e Diego sono sempre vincenti. El Shaarawy e Perotti sono calciatori di qualità. Si è visto subito, hanno segnato, fatto assist: hanno migliorato immediatamente la squadra. Hanno dimostrato le loro qualità sul campo, sono fortissimi e per noi è sempre bello accogliere giocatori così nello spogliatoio".