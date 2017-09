"Il momento più bello della mia carriera a Roma? Il gol contro la Lazio. Quando fai gol e vedi gli occhi dei tifosi è una cosa speciale. E’ stato un momento molto speciale, il primo gol in casa dopo l’infortunio". Kevin Strootman risponde alle domande dei tifosi giallorossi sui social network: il centrocampista della Roma racconta di come è stato vicino a Florenzi nei momenti difficili. "Ho parlato spesso con lui. Mi ha chiesto qualcosa ma ha fatto tutto da solo. Tutti lo hanno aiutato, tutti i preparatori, dottori e fisioterapisti oltre che ai compagni. Ma alla fine il lavoro devi farlo da solo. E’ tornato alla grande, ha giocato subito bene. Mi ricordo che quando sono tornato in campo avevo bisogno di tempo per tornare in forma. Lui ha fatto assist e quasi un gol. L'addio di Totti è stato molto speciale. Non ho pianto perchè sono olandese, l’unico che non ha pianto. Kolarov è più cattivo di me, si vede subito dalla faccia".