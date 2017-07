Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:



Il futuro?

I nostri dirigenti sanno come si costruisce una squadra, sono convinto che possiamo fare grandi cose



La scorsa stagione?

Sono contento della scorsa stagione, abbiamo raggiunto il secondo posto e ho rinnovato il mio contratto.



Si parla tanto di questa tournée, che effetto ti fa?

E’ bello, sono contento che non dobbiamo viaggiare tanto. E’ bello stare in un posto dove puoi allenarti bene, ora siamo a Detroit, poi a Boston. Dobbiamo lavorare forte, giochiamo amichevoli contro grandi squadre e dobbiamo essere pronti per questo.