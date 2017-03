Parlando ai microfoni di Rai Sport, il centrocampista della Roma, Kevin Strootman ha parlato della sfida persa 2-0 contro la Lazio nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia: "Non abbiamo giocato bene, abbiamo sì approcciato bene, ma abbiamo tirato poche volte in porta, loro hanno giocato bene e segnato. Dopo è stata difficile, non c'erano spazi per fare qualcosa di più, non siamo riusciti a segnare e ne abbiamo preso un altro, purtroppo è così".



STANCHEZZA? NON E' UNA SCUSA - "Dobbiamo dimostrare sul campo che siamo forti e facciamo tutto per vincere qualcosa, dobbiamo rispondere sul campo e la stanchezza non deve essere una scusa, dobbiamo essere sempre pronti in campo. Dopo una brutta sconfitta, è meglio giocare subito".



IMMOBILE - "Chi mi ha sorpreso della Lazio? Immobile ha giocato una grande partita, ma anche i centrocampisti, adesso voglio guardare avanti perché il ritorno è tra un mese e dobbiamo dimostrare che siamo più forti di loro. Qualificazione? Possiamo farcela, dobbiamo dimostrare sul campo e non parlare da nessuna parte, vogliamo la finale".