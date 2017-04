Kevin Strootman è tornato ad essere uno dei leader del centrocampo della Roma in questa stagione, ma è stato di recente accostato a diverse squadre, su tutte Inter e Manchester United. Oggi, però, intervistato da Sky Sport 24, ha detto di voler restare nella capitale anche l'anno prossimo: "Stiamo parlando del rinnovo, è arrivato il nuovo direttore sportivo, quindi è cambiato anche qualcosa in società. Stiamo parlando del nuovo contratto, io mi trovo bene qui, tutti mi hanno sostenuto sempre, durante e dopo l’infortunio, sto bene con i miei compagni, con il mister e con i dirigenti. È chiaro che se devi parlare di un contratto di cinque anni tutte le cose devono essere a posto, ma l’anno prossimo sarò ancora qui.



IL FUTURO GIALLOROSSO - Poi, ha detto la sua su Luciano Spalletti, tecnico giallorosso: "Ha cambiato forse un po’ la mentalità qui. Qui a Roma ci sono momenti in cui facciamo bene per settimane e tutti dicono ‘la Roma è una grande squadra’, poi però perdiamo qualche partita. Dobbiamo cambiare questa cosa, dobbiamo fare sempre bene. È difficile in Italia, ci sono tante grandi squadre. Spalletti comunque sta facendo un grande lavoro con noi, tatticamente è fortissimo, siamo sempre pronti in partita, questo è importante. Spero che lui rimanga". Infine, sulle possibilità di scudetto per la Roma: "Avvicinarci alla Juve? La Juve è fortissima, se arriviamo secondi davanti al Napoli vorrà dire che avremo fatto bene. Ora l’unica cosa che conta è vincere la partita di domenica".