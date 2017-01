Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista della Roma Kevin Strootman dopo la vittoria di Udine: “Io sono contento perché oggi contavano solo i tre punti. Non possiamo attaccare sempre e prendere contropiede, ora abbiamo una difesa molto stabile. Siamo più solidi e questo è importante. Possiamo anche giocare bene, ma in trasferta serve prendere i tre punti soprattutto. Ci sono molte differenze tra il calcio olandese e quello italiano, purtroppo in Olanda non stiamo facendo bene nemmeno in Nazionale. Dobbiamo migliorare ancora tante cose, ad esempio fare il secondo e terzo gol perché se ne può sempre subire qualcuno. Ora abbiamo due partite in casa e dobbiamo prendere i tre punti anche lì”.