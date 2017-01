"Dovrò sempre ringraziare i tifosi della Roma per come mi hanno sostenuto. Anche quando sono rientrato per un periodo e giocavo male. Per questo ho detto più volte che sono in debito nei loro confronti, che mi sento in dovere di dover dare loro qualche cosa, di vincere qualche cosa". Kevin Strootman, intervistato dal match program ufficiale della Roma, promette ai tifosi un trofeo. "Vogliamo arrivare fino alla fine nelle competizioni e vincere un trofeo. Stiamo vincendo le partite e dobbiamo continuare così. Anche lo scorso anno c’è stato un periodo nel quale portavamo a casa i tre punti, ma poi è finito che siamo arrivati terzi. Quest’anno non vogliamo che accada. Non abbiamo subito gol in cinque delle ultime sette partite e il merito non è solo della difesa, ma di tutta la squadra. Ci stiamo comportando bene in tutti i reparti dall’attacco alla prima punta, e anche il nostro portiere. Per fare gol, come per non subirlo, dobbiamo lavorare insieme. Qualcosa è cambiato a livello mentale, ma è difficile spiegare cosa. C’è qualcosa di diverso, forse abbiamo davvero la voglia di vincere, la voglia di conquistare tutto e sempre. La partitella in allenamento come la gara di campionato. Quando il mister vuole sospendere la seduta di preparazione e siamo in parità, noi chiediamo di continuare, perché ci sia un vincitore. Quest’anno sappiamo che abbiamo la possibilità di farcela".