La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato della Roma. Monchi vuole accontentare Di Francesco e per il dopo Salah (sempre più vicino al Liverpool per 40 milioni di euro) tratta Berardi col Sassuolo. Pronto a inserire nella trattativa un paio di contropartite tecniche: Riccardo Marchizza e Luca Pellegrini, entrambi difensori della Primavera giallorossa. Invece il centrocampista Lorenzo Pellegrini tornerà nella Capitale: firma attesa nelle prossime ore.



Intanto il ds spagnolo batte altre piste, come quelle che portano al trequartista Rachid Ghezzal (in scadenza di contratto col Lione) e al terzino destro olandese Karsdorp del Feyenoord. A Monchi è stato poi offerto il brasiliano Emerson Santos, difensore polivalente del Botafogo (classe 1995).