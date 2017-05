Nome nuovo per la difesa della Roma: Armando Izzo (riduzione di squalifica permettendo: 18 mesi per ora, ma oggi si aspetta lo sconto). Il 25enne napoletano del Genoa piace al ds Monchi dai tempi del Siviglia, costa intorno ai 6-7 milioni e può prendere il posto di Manolas o Rudiger.



TRE NODI - Il presidente Pallotta è pronto a sciogliere i nodi legati ai rinnovi del contratto a De Rossi e Strootman. Casting in panchina per il dopo Spalletti: Emery resta la prima scelta del club, ma ancora non si libera dal PSG, resistono Di Francesco (Sassuolo) e Paulo Sousa (Fiorentina).



NAINGGOLAN - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'agente del centrocampista belga qualche settimana fa ha ricevuto una graditissima chiamata da Mourinho, che lo porterebbe volentieri al Manchester United, in grado di spendere i 40 milioni chiesti dalla Roma. Nainggolan non è convinto a trasferirsi in Inghilterra (piace anche al Chelsea) perché si trova molto bene in Italia e quindi non è mai da trascurare la pista che porta all'Inter.