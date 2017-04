Kessie è il primo tassello della Roma che verrà e che comunque dovrà fare ricorso al mercato in uscita. Manolas è il nome indiziato, ma occhio anche alla posizione di Salah, che in Premier League vanta ammiratori. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarà allungato il contratto di Strootman, gli ultimi colloqui tra De Rossi e la Roma portano alla possibilità di un rinnovo per una stagione con opzione per una seconda. E Totti non ha ancora deciso se ritirarsi a fine stagione o no.