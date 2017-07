Il mercato della Roma si muove anche in entrata. Ufficiale la cessione di Rudiger al Chelsea, i giallorossi cercano un altro difensore centrale dopo l'arrivo del messicano Hector Moreno dal PSV Eindhoven. Perso il giovane argentino Foyth dell'Estudiantes destinato al Tottenham, è quasi fatta per Nastasic. Il 24enne serbo ex Fiorentina è in arrivo dallo Schalke per 12 milioni di euro.



ATTACCO FRANCESE - Il ds Monchi è alla ricerca di rinforzi anche per il reparto offensivo. Ieri pomeriggio nel ritiro della Roma ha fatto visita Oscar Damiani, agente di Rachid Ghezzal, esterno francese svincolatosi a parametro zero dal Lione. Voci provenienti dalla Francia raccontano di un interesse del direttore sportivo spagnolo per Anthony Martial, con Monchi che avrebbe chiesto già la disponibilità al Manchester United per il prestito del francese. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Monchi rilancia per Defrel, arrivando a 20 milioni complessivi (inclusi i cartellini dei giovani Frattesi e Marchizza). Ancora non ci siamo, però, perché il Sassuolo continua a restare fermo sulla richiesta iniziale di 25 milioni. Se ci sarà la possibilità di limare bene, altrimenti Defrel potrebbe anche prendere presto la strada della Premier League, con il Leicester sempre in pole position.