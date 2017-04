Ritorno di fiamma per Schick. La Roma è tornata sul giovane attaccante ceco, che aveva trattato anche la scorsa estate: il sampdoriano può essere una valida alternativa a Dzeko. Sulle sue tracce ci sono anche Juventus e soprattutto Inter: i nerazzurri sono vicini a un accordo che prevede la permanenza di Schick per un altro anno in prestito alla Samp in cambio di 25 milioni.



CENTROCAMPO - Un altro giovane che la Roma sta seguendo è Ascacibar dell'Estudiantes: centrocampista centrale alla De Rossi, classe ‘97. Ha fatto un sondaggio anche il Bologna e il nuovo direttore sportivo Monchi lo seguiva già per il Siviglia.

Intanto mercoledì a Milano è previsto un nuovo vertice per Kessie con il suo agente George Atangana, che ha rifiutato la prima offerta da 1,2 milioni più premi a stagione e chiede 2 milioni netti all'anno. Presenti anche Monchi, Massara, Percassi e Sartori. Sempre secondo il Corriere dello Sport, per l'ivoriano la Roma ha già trovato l'accordo con l'Atalanta sulla base di 25 milioni più bonus (fino a 30) con un prestito biennale che farà scattare l’obbligo di riscatto alla fine del primo anno, ma consentirà un pagamento rateizzato.