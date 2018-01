Per ora resterà a Cagliari Nicolò Barella, inseguito pure dalla Roma ("A gennaio non partirà nessuno", ha assicurato ieri il ds rossoblu, Giovanni Rossi che in estate chiederà almeno 25 mln per il gioiellino sardo). Ma Monchi sta lavorando ai fianchi il Cagliari per avere il centrocampista a giugno. La trattativa sembra ben avviata.