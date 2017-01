Wojciech Szczesny, portiere della Roma, ha parlato a la Gazzetta dello Sport del suo futuro: "Non ho idea, non conosco il mio futuro. Certo, il fatto stesso che io dica che non so dove sarò è una conferma del fatto che esiste una possibilità che io resti qui. Io però non posso scegliere. Può farlo solo Wenger, mi fido del suo giudizio. La Roma potrebbe anche offrire 100 milioni di euro per me, in ogni caso l’Arsenal avrà l’ultima parola sul sottoscritto, potrebbe anche rifiutare. Ma è una questione che voglio lasciare ai dirigenti. Ora questa non è una preoccupazione. Penso al campo: la squadra sa che per vincere non deve per forza giocare bene, siamo cresciuti dal punto di vista fisico e con la difesa a tre va molto meglio".