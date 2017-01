che capeggiava su tutti, cona fargli da contorno. EAssente nella foto degli auguri di Natale, come capita ormai da tempo anche dall'11 titolare di Luciano Spalletti. L'assenza del capitano romanista non era passata inosservata, tanto cheb, causando un piccolo incidente diplomatico. La Roma, nel 2017, ha provato a metterci una toppa.Infatti, nella foto degli auguri di buon anno, eccolo il faccione del: con lui anche Nainggolan, Dzeko, Florenzi, Perotti, El Shaarawy e Manolas, assenti nella precedente. Ma la "scena" la strappa Totti: è lui al centro della foto, è lui in primo piano. Ora si attende di rivederlo in campo: è dal 27 novembre, dalla gara con il Pescara, che non mette piede nel rettangolo di gioco. Nella foto del 2017 per essere ancora protagonista nel 2017 e, magari, proseguire a giocare per un altro anno...