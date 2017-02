Con Joel Obi ai box per due mesi a causa di un problema muscolare, domenica contro la Roma sarà Daniele Baselli a giocare titolare nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 del Torino.

Quella contro i giallorossi sarà una partita speciale per il centrocampista per un motivo in particolare: all'Olimpico c'è in ballo un pezzo del suo futuro. Baselli finora non ha convinto pienamente Mihajlovic e, per non essere inserito nella lista dei cedibili a fine stagione, dovrà riuscire a mantenere il buono stato di forma mostrato nelle ultime partite. Inoltre, tra le pretendenti del numero 8 granata c'è proprio la Roma: lo scorso gennaio i capitolini hanno provato a strapparlo al Torino, ma non ci sono riusciti. Potrebbero riprovarci a fine stagione, intanto Spalletti e Massara avranno l'occasione di vederlo giocare da vicino.