Mai come negli ultimi mesi l'asse Torino-Roma è stato così caldo. Dallo scorso luglio un gran numero di giocatori hanno percorso i chilometri che separano le due città per svestire la maglia giallorossa e indossare quella granata. O viceversa, come nel caso di Bruno Peres che, dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico grazie alle sue due ottime stagioni al Toro, ha deciso di assecondare le proprie ambizioni trasferendosi alla corte di Spalletti e ora si sta ritagliando un ruolo da protagonista in una squadra in lotta sia in Italia che in Europa per obiettivi importanti.



AFFARI PASSATI - Alla Roma non sono invece riusciti ad essere protagonisti come avrebbero voluto Adem Ljajic, Iago Falque e Juan Manuel Iturbe: i tre attaccanti esterni hanno scelto così il Torino per cercare il riscatto. Il serbo, acquistato la scorsa estate a titolo definitivo per 8,5 milioni (spesa record nell'era Cairo), anche in granata sta avendo un rendimento altalenante. Più costante invece lo spagnolo, tanto che già a inizio gennaio il Torino ha esercitato l'opzione per il riscatto del cartellino versando nelle casse giallorosse circa 7 milioni di euro. Deve invece ancora guadagnarsi il riscatto il paraguaiano, arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto: dell'acquisto a titolo definitivo di Iturbe, Torino e Roma ne parleranno a fine stagione, quando decideranno anche il futuro di Leandro Castan, altro ex giallorosso arrivato in prestito alla corte di Mihajlovic la scorsa estate.



AFFARI FUTURI - La prossima estate l'asse Torino-Roma potrebbe tornare a essere particolarmente caldo. Non solo per le questioni Iturbe e Castan ma anche in vista di nuovi affari: negli ultimi giorni del mercato di riparazione i dirigenti capitolini hanno provato più volte a convincere Cairo e cedere Daniele Baselli e i discorsi potrebbero riaprirsi a giugno. Il centrocampista in questo suo anno e mezzo in granata non è mai riuscito ad avere un rendimento costante ma le sue qualità tecniche non sono in discussione, per questo motivo gli uomini mercato capitolini stanno continuando a tenerlo sotto osservazione, pronti a preparare l'affondo decisivo con quelli piemontesi a fine campionato. Parte dei soldi che potrebbero servire per chiudere l'operazione Baselli il presidente Pallotta potrebbe riceverli proprio dal Torino: se Cairo non dovesse riuscire a trovare l'accordo con il Manchester City per il riscatto o il rinnovo del prestito di Joe Hart, virerà con decisione su Lukasz Skorupski per il ruolo di portiere titolare. L'estremo difensore, ora in prestito all'Empoli, ha già espresso il proprio gradimento verso la piazza granata e Torino e Roma hanno trovato un'intesa di massima sulla base del trasferimento a titolo definitivo del polacco per 7 milioni.