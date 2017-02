Tra passato, presente e futuro. La Roma questa sera scenderà in campo per sfidare il Cesena e conquistare la semifinale di Coppa Italia che la metterebbe di fronte alla Lazio. Spazio per chi ha scritto la storia giallorossa, quel Francesco Totti pronto a graffiare e a guadagnarsi un altro po' di futuro nella Capitale. Già, perché come scrive la Gazzetta dello Sport, a primavera ci sarà un confronto con la società per capire cosa fare: il numero 10 romanista appare concentrato e meno scherzoso negli allenamenti, sa che da questa occasione passerà parte del suo futuro alla Roma.



E MONCHI? - Futuro nel quale all'orizzonte si vede la sagoma di Monchi. Il ds del Siviglia a fine anno lascerà la Spagna, mentre l'attuale ds Massara ha il contratto in scadenza, e ieri su Twitter ha postato una sua foto al Boston Garden, casa dei Celtics e città di James Pallotta. Messaggio giallorosso? Dal Cesena e Totti a Monchi e Boston: il futuro della Roma è adesso.