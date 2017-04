Il capitano della Roma, Francesco Totti ha espresso la sua opinione in merito al derby in programma domenica. Il numero 10 ha partecipato alla trasmissione mattutina 'Edicola Fiore' da casa nel corso della colazione insieme alla moglie Ilary Blasi e ai figli. Interpellato sulla sfida con la Lazio, anche se assonnato ha dato il proprio pronostico: "C'è il derby? Ah, sì? Un pronostico? Finisce 2-0 per noi". I tifosi giallorossi si augurano ovviamente che il capitano abbia un'affinità maggiore con i pronostici rispetto al compagno di squadra Radja Nainggolan, che non fu altrettanto fortunato al momento di sbilanciarsi in vista della doppia sfida di Coppa Italia contro la Lazio, vittoriosa all'andata e poi qualificatasi alla finale contro la Juventus.



La presenza di Totti nella stracittadina delle 12.30 di domenica non è ancora certa, a causa del problema fisico che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Pescara, ma anche qualora recuperasse il numero 10 si accomoderebbe in panchina per quello che potrebbe essere l'ultimo derby della sua carriera.