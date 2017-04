Il rinnovo di Francesco Totti è ancora in dubbio. Mentre John Terry saluta il Chelsea a testa alta, la parabola del capitano della Roma non è ancora chiara. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il numero 10 giallorosso non avrebbe ancora reso nota alla società la sua decisione sul futuro. Tutto fa pensare che dica basta a fine stagione, ma rimangono dubbi sul suo incarico da dirigente a ritiro avvenuto, specialmente con la situazione societaria della Roma ancora in divenire, tra l'arrivo pressoché certo di Monchi e il lavoro da consulente chiave di Franco Baldini. Per Totti si potrebbe prospettare un ruolo di collante tra allenatore e spogliatoio, sulla scia della veste ricoperta da Angelo Peruzzi alla Lazio.