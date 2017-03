Situazione difficile in casa Roma. Tre sconfitte nelle ultime quattro, con il secondo posto in campionato a rischio, così come la qualificazione alla finale di Coppa Italia. I due ko contro Lazio e Napoli hanno lasciato i segni in quel di Trigoria, tanto che ieri l'allenatore Luciano Spalletti ha tenuto un discorso motivazionale a tutta la squadra. E poi, come spesso accade quando il momento è difficile, c'è la spina, sempre più pungente, che si chiama Francesco Totti.



O TOTTI O SPALLETTI - Nessun litigio post derby, come è uscito qualche giorno fa. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'umore del capitano della Roma è basso, in quanto non contento dello scarso minutaggio che Spalletti gli ha riservato. E ogni volta che lo stadio riserva cori al proprio numero 10, il tecnico soffre in panchina. L'idea, sempre più concreta, è quella che a Roma, e nella Roma, l'anno prossimo ci sia solamente uno dei due. Con Totti pronto a non rinnovare il proprio contratto, dando così l'addio al calcio, se l'allenatore dovesse rinnovare.



TOCCA A PALLOTTA - La palla passa in mano a Pallotta che dovrà incontrare, nel suo prossimo viaggio in Italia tra il 16 e il 19 marzo, i due per cercare di far proseguire questa convivenza. Per il bene di tutti. E, soprattutto, della Roma.