Francesco Totti, leggenda della Roma, parla a Match Tv in occasione del giubileo delle leggende: "Le parole più importanti sono arrivate dalla mia famiglia: dai miei figli, mia moglie e i miei genitori. Sono le parole più importanti. Quando finisci la tua carriera, sei sempre distrutto dalle emozioni, è difficile. Venticinque anni con la stessa maglia: il giorno dell’addio è stato difficile, ma sono contento per quello che ho fatto in questi anni".



"Un messaggio per Spalletti? Gli auguro buona fortuna per la sua prima stagione all’Inter. Quando ho vinto il Mondiale? Vincerlo è il sogno di ogni giocatore. È il premio più importante che un giocatore possa vincere. E fortunatamente sono riuscito a vincerlo. Una cena con mia moglie è meglio di un gol nel derby, è più piacevole".



"Che mondo sarebbe senza calcio? Sarebbe sicuramente una perdita enorme non solo per i giocatori, ma per tutte le persone guidate dalla passione, dall’amore per lo sport. Il calcio per noi è passione, divertimento, vita"