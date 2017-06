Tra pochi giorni per Francesco Totti scatterà il contratto per sei stagioni da dirigente della Roma. Prima, molto prima - scrive la Gazzetta dello Sport -, ci sarà però un confronto. E succederà esattamente in questa settimana, probabilmente tra domani e mercoledì. Quale sarà il ruolo scelto dal capitano per continuare in giallorosso? Direttore tecnico, Vicepresidente o la spalla di Monchi. Sono queste le ipotesi più concrete.