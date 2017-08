"Un giorno mi piacerebbe allenare la Roma" aveva dichiarato Francesco Totti in un'intervista del 2014 a La Gazzetta dello Sport, ora il sogno potrebbe presto diventare una concreta possibilità. La stessa Gazzetta rivela infatti che l'ex capitano giallorosso, in parallelo al nuovo lavoro da dirigente, inizierà fra poche settimane a Trigoria il corso da allenatore, iniziando un percorso che un giorno potrebbe portarlo a Coverciano per il Supercorso. Totti sulla panchina della Roma? Lo scenario non è più solo utopia.