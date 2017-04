Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Totti sta seriamente pensando al ritiro a fine anno. La famiglia non se la sente di lasciare Roma neanche per un anno e senza un rinnovo la punta giallorossa dovrà appendere gli scarpini al chiodo. Ad oggi il Pupone non è così convinto di voler continuare ed è possibile che a fine stagione lasci tutto per diventare un dirigente della Roma.