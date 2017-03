"Checco vuoi entrare?". "No,mi fa male la schiena". Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Spalletti domanda, il “cortese” è Totti, che preferisce non forzare la mano. Facile pensare che, visti i rapporti tra tecnico e capitano, Francesco si sia rifiutato di entrare - scrive Il Messaggero - e di accettare solo il “contentino” di fine partita (era il terzo cambio, poi è toccato a De Rossi). Facile, e non da escludere, anche che Totti avesse davvero il mal di schiena che, come riferiscono, se lo porta dietro da Lione.



Ecco cosa ha detto Lucio nel dopo partita. «È un tasto difficile e delicato, preferisco non dire nulla se no verrà usato contro dime, come nei processi. Il problema fisico? Secondome ha avvertito un problema durante il riscaldamento, ha detto di avvertire un dolore alla schiena e ha preferito non entrare».