Francesco Totti è a un passo dalle decisioni sul futuro. Nella settimana di quello che sarebbe potuto diventare il suo ultimo derby, il ritiro non è più così scontato: secondo quanto scrive oggi Repubblica, il capitano della Roma potrebbe giocare ancora un anno.



IL TEMPO DELLE DECISIONI - Il tempo delle decisioni è imminente. Questione di ore, al massimo di giorni, prima che lui e la Roma si trovino a parlarne. Un appuntamento è nell’aria e se lo daranno presto. E di scontato non c’è nulla. Pensare che qualche settimana fa pareva tutto deciso: Spalletti via, Totti a celebrare la fine di una carriera lunga 24 anni con una festa in stile scudetto al Circo Massimo. Ora qualcosa è cambiato: Spalletti si sta convincendo a restare ancora un anno («Con il secondo posto si cambia facilmente il pensiero futuro»). E una delle condizioni che ha posto in tempi non sospetti è che «non facciano smettere Totti». Perché non vuole essere l’uomo a cui sarà rimproverata la fine di una carriera così: qualcuno disposto a farlo lo troverebbe di certo.



80.000 MAGLIETTE ALL'ANNO - Chissà allora come si muoveranno a Londra, dove opera Franco Baldini e dove Pallotta ha delocalizzato il centro di potere. Chissà se il presidente americano che già aveva annunciato un anno fa di aver firmato «l’ultimo contratto della carriera di Totti» potrebbe ripensarci. Chissà se Roma, prima ancora della Roma, è pronta a immaginare un presente senza Totti, senza le 80mila maglie con il suo numero 10 vendute ogni anno (ma il club è convinto che continuerà a venderle per anni anche “dopo”). O se Totti stesso è pronto a immaginarlo: dice di sì chi lo conosce. E forse questa stagione, con un po’ di fatica in più nel trovare la forma dopo gli infortuni, l’avrà pure vissuta come un segnale. Ma un epilogo diverso da quello del ritiro annunciato non sorprende più.