Tutti attendono l'ultima uscita di Francesco Totti ma Luciano Spalletti non sembra intenzionato a farlo partire titolare contro il Genoa. Come riporta il Corriere della Sera, il tecnico giallorosso vorrebbe scendere in campo con la formazione "tipo", lasciando quindi il numero 10 in panchina. Più probabile un ingresso a partita in corso.